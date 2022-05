Microsoft maakt preview van Defender ATP-app voor Android beschikbaar

Microsoft maakt een publieke preview van Defender ATP voor Android beschikbaar. De app biedt onder andere bescherming tegen phishing en malware. Daarnaast heeft Microsoft de algemene beschikbaarheid van Defender voor Linux aangekondigd.

Defender ATP voor Android is voor enterprisegebruikers en om de app te kunnen gebruiken moet de optie voor previewfuncties in het Microsoft Defender Security Center ingeschakeld zijn. Daarmee krijgen it-beheerder een centraal overzicht van de beveiligingsstatus van Android-apparaten die binnen het bedrijf in gebruik zijn.

Defender ATP voor Android biedt bescherming tegen webdreigingen en blokkeert de toegang tot onveilige sites en domeinen via url's in sms, WhatsApp, e-mail, browsers en andere apps om onder andere tegen phishing te beschermen. Hiervoor maakt Microsoft gebruik van zijn SmartScreen-dienst die het ook voor zijn Edge-browser inzet. De Defender-app kan daarnaast pro-actief apps en bestanden scannen op de aanwezigheid van malware. Microsoft wijst daarnaast op de integratie met Microsoft Endpoint Manager en Conditional Access en de combinatie met Defender ATP voor Android moet voorkomen dat criminelen via mobiele apparaten netwerken binnendringen.

Voorlopig gaat het alleen om een versie voor Android maar Microsoft maakt in de komende maanden meer bekend over de plannen met iOS. Het bedrijf breidde Defender ATP in het afgelopen jaar uit naar meer platformen dan alleen Windows. Begin dit jaar verscheen er een preview voor Linux en nu is die software voor algemeen gebruik beschikbaar gemaakt. Het bedrijf ondersteunt zes distributies: RHEL 7.2+, CentOS Linux 7.2+, Ubuntu 16 LTS, SLES 12+, Debian 9+ en Oracle Linux 7.2. Ook komt er een versie voor macOS.