Microsoft gaat Web Content Filtering zonder licentie aanbieden in Defender ATP

Microsoft implementeert in de toekomst Web Content Filtering in alle versies van het enterprisepakket van Defender Advanced Threat Protection. Gebruikers hoeven daarvoor geen extra partnerlicentie af te nemen.

Microsoft zegt in een blogpost dat het na de proefperiode doorgaat met het aanbieden van Web Content Filtering voor Defender Advanced Threat Protection-klanten. Dat wordt gratis, afgezien van de kosten voor ATP.

Web Content Filtering is een feature waarbij systeembeheerders via Microsoft Defender ATP bepaalde policy's voor webgebruik kunnen instellen voor hun organisaties. Dat werkt via Network Protection in Chrome en Firefox, en via SmartScreen in Edge. Microsoft noemt zelf het voorbeeld om bijvoorbeeld bepaalde typen websites op een volledig netwerk te blokkeren, maar andere typen juist alleen op specifieke groepen.

Microsoft begon eind januari een publieke bèta van de dienst. Tijdens die periode kwam naar voren dat gebruikers het te duur vonden om de dienst te implementeren, omdat er een speciale partnerlicentie voor Defender ATP nodig was. Daarom zijn die licenties in de toekomst niet meer nodig, zegt Microsoft.

Gebruikers konden tijdens de previewperiode een proeflicentie van zestig dagen nemen. Microsoft zegt dat die licentie actief blijft, ook nadat de proefperiode afloopt. Als gebruikers in het verleden een preview hadden, worden de policy's alsnog actief. De functie blijft voorlopig nog wel in de bètafase, aldus Microsoft.