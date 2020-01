Edge krijgt optie om ongewenste apps te blokkeren

Microsoft Edge krijgt een instelling om de download van 'mogelijk ongewenste apps' te blokkeren. Hiermee bedoelt Microsoft programma's als toolbars en adware. De functie zit nu in de zakelijke-versie van Microsoft Defender Antivirus, maar wordt ook beschikbaar voor consumenten.

Microsoft-ontwikkelaar Amitai Rottem deelt op Twitter onderstaande afbeelding van de instelling. Volgens het menu gaat het om apps met een 'slechte reputatie' die mogelijk 'onverwacht gedrag' kunnen vertonen. Collega Eric Lawrence vult hem aan, door te zeggen dat het niet alleen om malware gaat, zoals Edge en Chrome op dit moment al blokkeren. De nieuwe instelling moet ook programma's blokkeren die technisch gezien geen malware zijn, maar alsnog ongewenst kunnen zijn.

Lawrence geeft het voorbeeld van programma's die samen met een ander programma worden gedownload. Dat wanneer een gebruiker bijvoorbeeld een hulpprogramma downloadt, er ook een cryptominer of notificatiespammer wordt geïnstalleerd. Wanneer de nieuwe functie is ingeschakeld, moet de browser deze ongewenste code herkennen en de download hiervan kunnen blokkeren.

Of de instelling standaard aanstaat of dat de gebruiker deze zelf moet inschakelen, is niet bekend. Rottem zegt dat deze functie vroeger alleen voor Microsoft Defender Advanced Threat Protection-gebruikers was, de zakelijke variant van Microsoft Defender Antivirus. Binnenkort moet deze ook voor consumenten beschikbaar komen, momenteel wordt die versie getest.