Chrome werkt aan streamingfunctie die accuverbruik op mobiele apparaten bespaart

Google gaat experimenteren met een functie die ervoor zorgt dat de interne schijf van een mobiel apparaat minder wordt gebruikt tijdens het streamen van media. Daarmee zou de accu langer mee kunnen gaan wanneer deze niet aan het opladen is. Het idee voor de feature komt van Microsoft.

Op GitHub schrijft Microsoft-ontwikkelaar Shawn Pickett dat streaming media tijdens het downloaden en afspelen van media cachebestanden opslaan op de interne schijf. Daardoor blijft de interne schijf van een apparaat langer actief en kunnen bepaalde energiebesparende functies van een besturingssysteem niet worden ingeschakeld. Dit heeft volgens Pickett een negatieve impact op de accuduur van een mobiel apparaat.

Specifiek gaat het om streaming media die tijdens het afspelen gebruikmaken van de 'Range' HTTP request header om een gedeelte van het mediabestand te ontvangen en als cachebestand op te slaan op de internet schijf. In de meeste gevallen worden deze cachebestanden echter niet gebruikt, zo stelt Pickett. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld enkele seconden terugspoelt, worden de cachebestanden uit het geheugen van het apparaat gebruikt. Alleen wanneer een gebruiker verder terug zou spoelen dan wat er in het geheugen is opgeslagen, wordt het cachegeheugen van de interne schijf gebruikt.

Pickett stelt nu voor dat dergelijke HTTP request headers niet langer de cachebestanden op de interne schijf van een mobiel apparaat op kunnen slaan, als het mobiele apparaat niet aan de oplader ligt. Daardoor zou de accuduur van een mobiel apparaat worden verlengd, terwijl de gebruikerservaring relatief vergelijkbaar blijft. Het nadeel van deze functie is wel dat wanneer een gebruiker ver terug wil spoelen, het apparaat de bestanden opnieuw moet downloaden.

De Microsoft-ontwikkelaar heeft zijn functie op een laptop getest, waarbij hij onversleutelde 1080p-bestanden streamde op een laptop die niet aan het opladen was. Volgens zijn test was de laptop 62mW zuiniger dan voorheen en werd er 309KB per seconden minder naar de schijf geschreven. Welke interne schijf of laptop Pickett gebruikte, vermeldt hij niet.

De afgelopen maanden werkte een Google-ontwikkelaar samen met Pickett om de functie werkend te krijgen. Eind vorige week zei de Google-ontwikkelaar de functie in Chrome te willen gebruiken en 'binnenkort' met het experiment te willen beginnen. Daarmee is de kans aanwezig dat deze functie uiteindelijk voor het grote publiek beschikbaar wordt. Of de functie ook in de Chromium-versie van Edge zit, is niet duidelijk.

Ruim een jaar geleden maakte Microsoft bekend Edge te baseren op Chromium. Eerder bleek al dat de EdgeHtml-versie tijdens het afspelen van video's zuiniger was dan Chrome en de Chromium-versie van Edge. Dit scheelde zo'n vijftig tot honderd mW. Met de nieuwe functie zal de schijfzuinigheid van Chrome en Chromium-Edge dichterbij EdgeHtml komen.