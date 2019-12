Google Chrome gaat offline beschikbare content beter zichtbaar maken

Google heeft zijn Chrome-browser een update gegeven, waardoor het voor gebruikers onder meer duidelijk moet zijn welke content een webapplicatie allemaal offline beschikbaar kan maken. De nieuwigheid zit in Chrome 80, die momenteel in bèta is.

Voor de nieuwe functionaliteit heeft Google de Content Indexing-api ontwikkeld. Ontwikkelaars kunnen metadata meegeven aan offline beschikbare content, waarbij de browser het voor de gebruiker in een lijstje toont. Het is daar ook mogelijk om content weer te verwijderen.

Het beter inzichtelijk maken van offline content is eigenlijk bedoeld voor Chrome-versie 82. Vanaf de bètaversie van Chrome 80 wordt er echter al mee geëxperimenteerd. Overigens wordt in deze versie van de Chrome-browser ook de ondersteuning van een aantal functies stopgezet, waarbij onder meer de ondersteuning voor ftp verder wordt teruggebracht.

Google heeft Chrome 80 als bèta uitgebracht voor Android, macOS, Linux, Chrome OS en Windows. Een definitieve versie wordt ergens in de komende tijd verwacht.