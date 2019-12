Google publiceert fix voor dataverlies Chrome's WebView op Android

Google heeft een bijgewerkte versie van Chrome 79 voor Android uitgebracht. De versie repareert de bug in WebView, die problemen met dataverlies veroorzaakte voor apps die gebruikmaakten van het renderingonderdeel.

Google stelt in de release notes van Chrome 79.0.3945.93 voor Android gerust dat de app-data niet verwijderd was, alleen simpelweg niet zichtbaar was in externe apps die van WebView gebruikmaken. Met de update wordt de data opnieuw zichtbaar.

Google zag zich eerder deze week genoodzaakt de update naar versie 79 van Chrome op Android te pauzeren nadat bleek dat apps die gebruikmaken van de WebView-extensie geen data meer toonden. Het probleem bleek te schuilen in het niet migreren van localstorage, WebSQ en journalbestanden voor cookies en QuotaManager. Google-ontwikkelaars wezen ontwikkelaars op het bestaan van bètaversies, waardoor de bug aan het licht had kunnen komen.

Andere wijzigingen van Chrome 79.0.3945.93 op Android zijn dat de browser voortaan waarschuwt als een ingevoerd wachtwoord eerder uitgelekt is geweest. Ook is er ondersteuning voor de WebXR Device-api voor vr op het web en kunnen favorieten voortaan van plek in de lijst verwisseld worden.