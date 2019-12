Warcraft III: Reforged komt op 28 januari uit voor Windows en macOS

Blizzard heeft de releasedatum van Warcraft III: Reforged bekendgemaakt: op 28 januari verschijnt de remaster van het strategiespel voor Windows en macOS. De standaard editie is als pre-purchase te bestellen voor 30 dollar.

Op 28 januari komt Warcraft III: Reforged uit in Noord-Amerika en Zuid-Amerika. In Nederland en België vindt de release in de nacht van dinsdag de 28e op woensdag de 29e om 0:00 uur plaats. Blizzard laat weten dat het er eigenlijk naar streefde om het strategiespel nog in 2019 uit te brengen, maar dat dit niet gelukt is vanwege de tijd die de finishing touches kostte.

Er komt een Standard Edition voor 30 dollar en een Spoils of War Edition voor 40 dollar. Die laatste versie bevat enkele extra's zoals skins voor Warcraft III: Reforged en andere Blizzard-spellen. Spelers die een pre-order plaatsen krijgen automatisch toegang tot de bètatest.

Warcraft III: Reforged is een remaster van het spel uit 2002. Blizzard kondigde de remaster vorig jaar aan. De remaster bestaat uit de basisgame Reign of Chaos en de Frozen Throne-uitbreiding. Het spel bevat naast de multiplayer in totaal 62 singleplayermissies.