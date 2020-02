Kopers van Warcraft III: Reforged kunnen geld terugkrijgen van Blizzard

Spelers die Warcraft III: Reforged hebben gekocht, kunnen nu hun geld eenvoudig terugvragen bij Blizzard. De remake van de rts-klassieker kwam vorige week uit en veel spelers klagen over gebreken en problemen. Een refund aanvragen was eerder lastig.

Een reddit-gebruiker merkte dat Blizzard spelers inmiddels automatisch geld teruggeeft als ze een refund aanvragen voor Warcraft III: Reforged. Via de Battle.net-website kunnen kopers hun aankoop annuleren. Spelers krijgen direct hun geld terug, zonder verdere vragen.

Aanvankelijk hadden spelers moeite met het krijgen van een refund. Gebruikers kregen bijvoorbeeld de melding te zien dat het niet meer mogelijk was om een aanvraag voor deze terugbetaling te doen. Mogelijk heeft dat er mee te maken dat Blizzard de nieuwe versie van de game gebaseerd heeft op het oude spel uit 2002. In de Battle.net-launcher zijn de twee games ook gecombineerd.

Warcraft III: Reforged kwam vorige week dinsdag uit. Er is vanuit spelers veel kritiek op de remake van de rts-klassieker. Blizzard beloofde verbeterde cutscenes en toonde die ook bij de aankondiging in 2018, maar uiteindelijk zitten die niet in het spel. Ook klagen spelers over vastlopers en andere bugs. Omdat Blizzard de nieuwe versie gecombineerd heeft met het origineel, treden er ook problemen op met de oude versie.

Op Metacritic staat de gebruikersscore van Warcraft III: Reforged inmiddels op 0,5 punten, de laagste beoordeling voor een game ooit op dat platform. De score is gebaseerd op ruim 21.000 beoordelingen van gebruikers. De Metascore gebaseerd op reviews staat op het moment van schrijven op 63 punten.

IGN maakte bovenstaande vergelijking met daarin de aankondiging van de remake en beelden van de uiteindelijke release.