Mozilla geeft Firefox-gebruikers inzicht in gedeelde telemetrie

Mozilla geeft Firefox-gebruikers inzicht in de telemetriegegevens die gedeeld worden met het bedrijf. Door about:telemetry in te voeren in de url-balk zien gebruikers precies welke gegevens worden verstuurd.

Een Mozilla-ontwikkelaar zegt tegenover ZDNet dat de about:telemetry -functie eigenlijk is gemaakt voor ontwikkelaars om testinstallaties te debuggen, maar dat de optie uiteindelijk ook in de definitieve versie is toegevoegd voor nieuwsgierige gebruikers. Firefox-gebruikers kunnen via de pagina precies zien welke informatie over de browser naar Mozilla wordt gestuurd. Overigens is het al mogelijk om het versturen van telemetriegegevens uit te zetten en de geschiedenis te verwijderen.

Firefox gebruikt de telemetriegegevens voor het verbeteren van zijn browser en publiceert de anonieme data ook in zijn Public Data Report. Dat is een pagina waarop allerlei gegevens te zien zijn over het gebruik van Firefox. Hier is bijvoorbeeld in te zien hoeveel gebruikers er actief zijn en welke functies en add-ons veel gebruikt worden.