Mozilla brengt Better Web-abonnementsdienst uit voor advertentievrije websites

De Mozilla Foundation en abonnementsdienst Scroll hebben samen een Firefox Better Web-testpilot uitgebracht. Dit is een betaalde browserextensie die advertenties op bepaalde websites volledig blokkeert. De opbrengsten hiervan gaan direct naar de uitgevers.

Klik voor een gifje

Mozilla werkt samen met Scroll. Dit is een abonnementsdienst die voorkomt dat op bepaalde websites advertenties worden geladen. Hierbij zijn onder andere The Verge, Vox, Gizmodo, Kotaku en Polygon aangesloten. Opbrengsten van de abonnementen worden direct uitbetaald aan de uitgevers in het Scroll-netwerk, waardoor gebruikers dus hun favoriete websites kunnen steunen zonder advertenties in beeld te krijgen. Mozilla stelde in 2019 dat uitgevers op deze manier tot veertig procent meer kunnen omzetten dan met het tonen van advertenties.

De browserextensie combineert de dienst van Scroll met een aangepaste versie van Mozilla's bescherming tegen tracking, cryptominers en fingerprinting, waarmee gebruikers volgens het bedrijf genieten van meer privacy en betere prestaties in de webbrowser. Mozilla meldt dat de extensie ook werkt als gebruikers een adblocker hebben geïnstalleerd. De dienst biedt geen toegang tot artikelen die achter een paywall worden geplaatst.

De Firefox Better Web-extensie is momenteel alleen in de Verenigde Staten beschikbaar als testversie. Scroll en Mozilla bieden daar een gratis testperiode van twee dagen aan. Na deze testperiode worden abonnementskosten in rekening gebracht. Momenteel kost een abonnement 2,50 dollar per maand. Over zes maanden wordt dit tarief opgehoogd naar 5 dollar.