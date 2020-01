Abonnementsdienst Scroll maakt laden reeks Amerikaanse sites zonder ads mogelijk

Onder de naam Scroll is een abonnementsdienst beschikbaar waarmee gebruikers een lijst websites kunnen raadplegen zonder dat daarop advertenties worden getoond. Het maandelijkse abonnementsgeld gaat deels naar de uitgevers, die in ruil daarvoor hun ads niet meer tonen.

Scroll werkt samen met voornamelijk Amerikaanse websites, zoals Business Insider, Vox, BuzzFeed News en The Verge. Inmiddels zouden zich ongeveer driehonderd websites bij het initiatief hebben aangesloten. Volgens Scroll laden de websites twee keer zo snel doordat er geen advertenties worden ingeladen en is er geen sprake van trackers die de data van sitebezoekers verkopen. Scroll zegt dat het totale aantal trackers via de dienst met tachtig procent wordt verminderd.

De dienst werkt op de desktop, tablets en mobiele telefoons, en met verschillende browsers. Scroll is geen browserextensie en voor de dienst kan de mobiele app voor Android of iOS worden gebruikt, maar dat is niet noodzakelijk. Gebruikers kunnen ook via hun browser inloggen op Scroll, waarna de advertenties bij de aangesloten websites automatisch verdwijnen. Dat werkt doordat er een cookie wordt geplaatst, zodat de bewuste websites weten of ze wel of geen advertenties moeten tonen.

Volgens The Verge, een van de deelnemende websites, krijgen abonnees weliswaar veel minder vaak te maken met advertentietrackers, maar zijn bepaalde analytics tools nog wel toegestaan. Ook mogen websites affiliate links blijven gebruiken en betaalmuren in stand houden om sommige verhalen af te schermen.

Scroll kost momenteel 2,50 dollar per maand voor de eerste zes maanden, maar kost daarna 5 dollar per maand. Van die 5 dollar gaat 1,50 naar Scroll; de overige 3,50 wordt onder de uitgevers verdeeld. De verdeling van dat geld wordt gebaseerd op het surfgedrag van de gebruiker. Dus als een gebruiker gedurende een maand slechts een van de aangesloten sites bezoekt, krijgt die site de volledige 3,50 dollar. Als een gebruiker verschillende websites bezoekt, wordt het bedrag tussen de sites verdeeld op basis van hoe vaak ze bezocht zijn.

Volgens Scroll is dit niet alleen een aantrekkelijk model voor internetgebruikers, maar ook voor uitgevers, omdat zij volgens het bedrijf via de abonnementsdienst meer inkomsten kunnen genereren. Scroll stelt dat de inkomsten in het traditionele model bij de grote platforms blijven hangen, waardoor nogal wat websites genoodzaakt zijn de deuren te sluiten of het aantal advertenties te verdubbelen om het hoofd boven water te houden. Het bedrijf zegt dat een normale pageview zo'n 0,011 dollar via advertenties oplevert, terwijl dat bij Scroll 0,016 dollar zou zijn.