Midi-organisatie stelt definitieve specificatie midi 2.0 vast

De MIDI Manufacturers Association heeft de definitieve specificatie van het midi 2.0-protocol gereed. Het gaat om de eerste omvangrijke update van het protocol voor muziekinstrumenten in 38 jaar tijd.

De MIDI Manufacturers Association heeft de plannen met het midi 2.0-protocol vastgelegd in vijf documenten. De Japanse midi-organisatie Association of Music Electronics Industry moet de verschillende specificaties ondertekenen die in de documenten zijn vastgelegd, waarna het bijgewerkte protocol officieel een feit is en de documenten publiek beschikbaar komen.

Midi staat voor musical instrument digital interface en dankzij dit protocol uit 1982 kunnen muziekinstrumenten digitale informatie uitwisselen om te kunnen samenwerken. Midi 2.0 is backward compatible met versie 1.0, maar biedt op tal van terreinen uitbreiding en verbetering, en in sommige gevallen kunnen midi 1.0-apparaten over de nieuwe eigenschappen beschikken.

Zo is midi 2.0 bidirectioneel, waar bij 1.0 alleen een zender naar een ontvanger kon communiceren. Dit maakt dat midi 2.0-instrumenten zichzelf dankzij midi capability inquiry-berichten kunnen configureren om samen te werken en kunnen bepalen of ze met een midi 2.0- of 1.0-apparaat communiceren. Ook is de resolutie verhoogd van 7bit, dan wel 14bit via een extensie, naar 32bit. Dit vergroot bijvoorbeeld het aantal 'stappen' bij het draaien van knoppen of het verschuiven van sliders aanzienlijk, waarmee het continue effect van het gebruik van analoge draaiknoppen en schuiven dichter wordt benaderd.

Midi-apparaten kunnen bij 2.0 met profielen werken, zodat de eigenschappen dynamisch worden aangepast, afhankelijk van het soort apparaat. Voorheen moesten gebruikers nog vaak handmatig midi-controllers mappen. Daarnaast kunnen midi 2.0-apparaten onderling eigenschappen zoals instellingen uitwisselen. De MMA geeft als voorbeeld een daw die direct alle mogelijkheden van een aangesloten synthesizer kan tonen.

Ten slotte stelt de midi-associatie dat het protocol ruimte biedt voor verdere uitbreiding voor toekomstige toepassingen. De organisatie kondigde een jaar geleden de komst van midi 2.0 en een voorlopige specificatie aan.