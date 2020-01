KPN-medewerkers bekritiseren ontwikkeling KPN-reisapp voor Chinese toeristen

Enkele KPN-medewerkers hebben zich intern kritisch uitgelaten over de door KPN ontwikkelde app WeGoEU. De kritiek luidt dat de app data van Chinese toeristen verzamelt en naar Chinese servers, en daarmee de Chinese overheid zou sturen. KPN is het niet eens met de kritiek.

Het gaat om de in 2018 door KPN ontwikkelde app WeGoEU. WeGoEU is een joint venture van KPN en Tencent-partner SunWay. De app draait op het Chinese WeChat-platform en moet Chinese toeristen in Europa helpen met onder meer toeristische bestemmingen voor 26 Europese steden. KPN licht aan Trouw toe dat WeGoEU als een miniprogramma binnen de overkoepelende WeChat-omgeving van het Chinese Tencent draait, waar de Chinese toerist een account heeft. De app zou een aantal persoonsgegevens verzamelen.

Hoogstwaarschijnlijk via een door een KPN-monteur vergeten laptop heeft Trouw inzage gehad in een interne intranetdiscussie tussen KPN-medewerkers. Daarop zegt een manager over de samenwerking met Tencent dat KPN in zijn ogen 'een hofleverancier van persoons­data voor de Chinese overheid is'. "Die data van Chinese burgers is mede dankzij ons verrijkt met buitenlandse features", zegt hij. Ook stelt hij dat China daarmee dingen doet waar 'we onmogelijk achter kunnen staan'. "Ons moreel kompas is de weg kwijt', zegt een collega van de manager. Er zijn ook medewerkers die vinden dat KPN geld moet verdienen en van Tencent kan leren hoe een grootmacht omgaat met technologie, schrijft Trouw.

De krant stelt dat in de voorwaarden van WeGoEU het volgende staat: 'Wij kunnen niet controleren hoe Tencent uw persoonlijke data gebruikt.' Op de website van de dienst valt in een privacydocument in ieder geval te lezen dat de data die WeGoEU verwerkt wordt opgeslagen in datacenters die in Nederland zijn gevestigd. Dat maakt dat Europees recht en dus de AVG van toepassing is, maar in de voorwaarden staat ook dat gegevens met derde partijen kunnen worden gedeeld, zoals leveranciers of relevante partners op het moment dat er aankopen of boekingen worden uitgevoerd via het miniprogramma. In dit document wordt Tencent niet bij naam genoemd. Volgens de NOS zijn de voorwaarden twee weken geleden al aangepast.

Een KPN-woordvoerder heeft aan Trouw laten weten dat het geen data doorstuurt naar China en dat de privacyverklaring zal worden aangepast. WeGoEU draait als programma binnen WeChat en het gebruik van die app ligt buiten KPN's invloedssfeer, stelt de woordvoerder. KPN-ceo Joost Farwerck zei hierover het volgende in het NOS Radio 1 Journaal: "De gedachte dat wij die data gebruiken om door te geven aan China is absurd. We houden ons aan de privacyregelingen die we op de site hebben staan. Als het verboden is om Chinese mensen te helpen, hebben we een probleem, maar volgens mij gaat dat een beetje te ver. Dit was een speels idee om bepaalde doelgroepen te bedienen. Als dat allemaal aanleiding geeft tot verwarde discussies dan zal ik altijd wel weer kijken wat het oplevert", aldus Farwerck.

Els de Busser, onderzoeker aan de Universiteit Leiden met onder meer specialismen als internetbeveiliging en databescherming, zegt tegen Trouw dat persoonsgegevens alleen buiten de EU mogen worden gebracht als het land van bestemming een passend niveau van gegevensbescherming biedt. De Europese Commissie bepaalt of dat het geval is en China staat niet op een lijst van goedgekeurde landen. Aldus mogen persoonsgegevens niet naar China worden verstuurd, behalve als een app-gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd met die doorgifte. Deze gebruiker moet dan wel zijn voorgelicht over de risico's daarvan, zoals dat in de AVG staat aangegeven.