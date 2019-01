Midi-protocol krijgt na 37 jaar een update in de vorm van midi 2.0

De MIDI Manufacturers Association en de Japanse midi-organisatie AMEI hebben de voorlopige specificatie en de naam van de nieuwe midi-generatie vrijgegeven. Midi 2.0 krijgt een uitgebreidere feature-set dan het protocol dat in 1982 werd aangekondigd.

Het gaat om een voorlopige specificatie, die nog aangepast kan worden op basis van testen met prototype-apparaten en -software. In de komende maanden proberen verschillende fabrikanten midi 2.0-prototypes uit, waaronder Ableton/Cycling '74, Art+Logic, Bome Software, Google, imitone, Native Instruments, Roland, ROLI, Steinberg, TouchKeys en Yamaha.

De volgende stap is dat de MMA en AMEI een logo voor midi 2.0 ontwerpen en een programma voor fabrikanten opstellen waarmee ze apparaten kunnen certificeren voor de specificatie. Midi 2.0 is terugwaarts compatibel met midi 1.0 en breidt de standaard uit met onder andere geautomatiseerde configuraties, nieuwe integraties voor daw 's en strakkere timings.

Zo stelt Midi Capability Inquiry apparaten in staat via midi 2.0 hun eigenschappen kenbaar te maken, wat mogelijkheden met profielen binnen handbereik brengt, evenals Property Exchange voor het uitwisselen van configuratie-instellingen en controllerwaardes. Verder zijn er verbeteringen wat betreft resolutie en timings. Zo kunnen midi 2.0-berichten bijvoorbeeld 16-bits velocitywaardes bevatten in plaats van 7-bits waardes.

Midi staat voor Musical Instrument Digital Interface. De standaard stamt uit augustus 1983 en kwam in ontwikkeling nadat Roland, Yamaha, Korg, Kawai en Sequential Circuits inzagen dat er een protocol moest komen waarmee instrumenten van verschillende fabrikanten met elkaar konden synchroniseren. Tot die tijd gebruikten fabrikanten hun eigen methodes, zoals via het analoge cv/gate.