Ziggo schakelt vanaf 12 maart analoge tv-signaal uit in regio Den Haag

Ziggo schakelt op 12 maart in de regio Den Haag het analoge televisiesignaal uit. Vanaf die datum kunnen klanten in die regio alleen nog digitaal tv kijken. Eerder maakte Ziggo al in de regio Amsterdam en Rotterdam de overstap.

Ziggo heeft de datum voor het stoppen met het analoge tv-signaal voor de regio Den Haag via zijn Schakel Mee-site bekendgemaakt. Volgens Totaal TV gaat het om klanten in Den Haag, Wassenaar, Leidschendam, Voorburg, Zoetermeer, Nootdorp, Rijswijk en Delft, die vanaf 12 maart alleen nog digitaal kunnen kijken.

In april vorig jaar begon Ziggo met het afsluiten van de eerste analoge tv-aansluitingen. Sindsdien volgden Capelle aan den IJssel, Flevoland, Rotterdam en omgeving en Amsterdam en omgeving, waaronder Alkmaar, Haarlem, Hilversum, Purmerend en Zaandam.

Door te stoppen met analoge tv-signaal wil Ziggo bandbreedte vrijmaken in aanloop naar de komst van docsis 3.1. Dit moet de kabelaar in staat stellen vanaf 2020 downloadsnelheden van 1Gbit/s aan te bieden. Het analoge radiosignaal blijft voorlopig nog wel beschikbaar.