Ziggo voltooit afsluiten van analoog tv-signaal in Nederland

Ziggo heeft het afsluiten van het analoge tv-signaal afgerond. Hier werd enkele jaren geleden gefaseerd mee begonnen en inmiddels is het televisiesignaal voor alle Nederlandse gebruikers volledig digitaal.

Ziggo zegt dat het tv-aanbod inmiddels volledig digitaal is en dat er dus een einde is gekomen aan het analoge tv-signaal voor de 3,9 miljoen televisieklanten van de provider. Volgens Ziggo heeft deze overgang geen gevolgen voor de abonnementskosten en zijn er door de omzetting extra zenders bijgekomen, zoals alle regionale zenders en de eigen sportzender.

De provider maakte eind 2017 al bekend te gaan stoppen met analoge radio en televisie. Het bedrijf begon in 2018 met het uitschakelen van de eerste analoge tv-aansluitingen, waarbij Capelle aan den IJssel toen als eerste aan de beurt was. Ziggo gaf toen aan dat dit in twee jaar tijd in het hele land moest zijn afgerond, maar dat heeft dus een jaar langer geduurd.

Analoge signalen zoals die voor televisie worden afgesloten om bandbreedte op het netwerk van VodafoneZiggo vrij te maken. Die bandbreedte wil het bedrijf gebruiken voor de invoering van docsis 3.1. Deze technologie maakt in theorie internetverbindingen mogelijk met downloadsnelheden tot 10Gbit/s en uploadsnelheden tot 1Gbit/s.