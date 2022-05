Microsoft Flight Simulator heeft update gekregen voor toevoeging Benelux

Microsoft Flight Simulator heeft een nieuwe World Update gekregen waarmee België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland zijn toegevoegd. Het draait daarbij met name om het tonen van een aantal bekende locaties per land.

In een trailer wordt een aantal van de bekende locaties getoond die nu bezocht kunnen worden. Voor Nederland zijn dat onder meer Rotterdam The Hague Airport, de Johan Cruyff Arena, het Philips Stadion, de Afsluitdijk en Kinderdijk. In België gaat het vooral om de nodige kathedralen en bijvoorbeeld het Justitiepaleis van Brussel. Verder komt voor Frankrijk onder meer de Eiffeltoren in beeld.

Dankzij fotogrammetrie zijn Amsterdam en Parijs in een hogere resolutie te aanschouwen. Op basis daarvan zijn er ook visuele verbeteringen doorgevoerd voor honderd additionele vliegvelden. Er zijn ook drie met de hand gemaakte vliegvelden toegevoegd, waaronder het Rotterdamse vliegveld en twee vliegvelden in Frankrijk.

Update 1.15.7.0 voegt met name locaties voor Frankrijk toe, zo'n 75 in totaal. Voor België zijn dat 14 locaties, voor Nederland 13 en Luxemburg moet het doen met 7 nieuwe points of interest. Volgens Microsoft betreft het upgrades en visuele verbeteringen van wat al eerder in de vliegsimulatorgame was te zien.

Een World Update betreft gratis nieuwe content voor Microsoft Flight Simulator en betekent dat een bepaald gebied in de gamewereld veel meer details krijgt. De huidige World Update is de vierde die aan de game is toegevoegd. Hiervóór zijn het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan al aan de beurt gekomen.