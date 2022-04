Microsoft brengt Nordics-update voor Flight Simulator uit

Microsoft voegt de Scandinavische landen toe aan Flight Simulator in een gratis update. Daarmee worden Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden veel gedetailleerder in de vliegsimulator van Microsoft.

Update 1.17.3.0 is per direct beschikbaar op pc. Hoewel er al over de Scandinavische landen gevlogen kon worden in Flight Simulator, voegen de wereldupdates meer detail toe aan specifieke gebieden. Eerder dit jaar kreeg ook de Benelux al een vergelijkbare update, waarmee grote steden, monumenten en luchthavens met meer detail worden weergegeven in de game.

In de Nordics-update voor Flight Simulator is er aandacht besteed aan de grote steden zoals Kopenhagen en Stockholm. Ook bekende monumenten zijn nu goed zichtbaar in de game als je er met goed weer overheen vliegt, zoals het Lego Huis in Denemarken of de Arctic Cathedral helemaal bovenin Noorwegen.

Verder hebben de ontwikkelaars 100 vliegvelden opnieuw bekeken en uitgewerkt en in totaal 78 bijzondere plekken toegevoegd aan de simulator. Denk hierbij aan kastelen, kerken, stadions en andere opvallende gebouwen.

Afgelopen week kondigde Microsoft voor het eerst dlc aan. Volgens het bedrijf kunnen spelers meer van dit soort uitbreidingen verwachten.