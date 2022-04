Turtle Beach komt met flightcontroller voor Xbox en pc

Gameaccessoiresfabrikant Turtle Beach heeft een flightcontroller aangekondigd voor zowel Xbox als pc. De Velocity One is gericht op spelers van Microsoft Flight Simulator. De controller moet later dit jaar beschikbaar komen voor 350 dollar.

De Velocity One-flightcontroller van Turtle Beach kan gebruikt worden op de Xbox Series X/S, Xbox One en Windows 10. De controller is een compleet vliegstuur en heeft genoeg knoppen om de meeste functies in een cockpit te simuleren. Daarnaast vind je op de flightcontroller ook de standaard knoppen die op een Xbox-controller zitten.

Eerder deze week kondigde Microsoft aan dat Flight Simulator ook naar Xbox komt. Het is de bedoeling dat in elk geval deze game goed wordt ondersteund voor de controller. Vanuit Flight Simulator kan bijvoorbeeld je vliegtijd weergeven worden en kan er per vliegtuig een ander profiel worden gekozen.

Het is niet duidelijk of de Velocity One ook ondersteuning krijgt voor andere games op Xbox en Windows 10.