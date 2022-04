Nintendo brengt in november nieuwe Game & Watch met oude Zelda-games uit

Nintendo brengt ter ere van de 35e verjaardag van Zelda een nieuwe Game & Watch-handheld uit. Vorig jaar deed Nintendo dat ook met het jubileum van Super Mario Bros. De nieuwe versie krijgt drie oude Zelda-games en is vanaf 12 november te koop.

De handheld heet voluit Game & Watch: The Legend of Zelda en bevat de allereerste game uit de serie, die in 1986 voor de NES verscheen. Ook bevat de handheld Zelda 2: The Adventure of Link uit 1987 en de game The Legend of Zelda: Link's Awakening, die in 1993 voor de Game Boy verscheen.

Er staat nog een vierde game op de Zelda-editie van de Game & Watch; dat gaat om een aanpassing van Vermin, een van de oorspronkelijke Game & Watch-titels. Het gaat om een whack-a-mole-minigame met Link als speelbaar personage. Ook bevat de handheld een interactieve klok en timer.

De Game & Watch met Zelda-games is vanaf 12 november te koop. De retrohandheld komt een jaar na het verschijnen van de Game & Watch met Super Mario Bros. uit. De prijs van de nieuwe versie zal vergelijkbaar zijn met de uitvoering van vorig jaar, die kost zo'n 55 euro.