Nintendo toont eerste gameplay van Legend of Zelda: Breath of the Wild-opvolger

Nintendo heeft voor het eerst gameplaybeelden getoond van de opvolger van Switch-game The Legends of Zelda: Breath of the Wild. De nog naamloze game is al een aantal jaar in ontwikkeling en moet in 2022 verschijnen.

In een korte trailer geeft Nintendo voor het eerst een concrete blik op de spelwereld van de nieuwe Zelda-game. Daaruit blijkt dat spelers ook het luchtruim kunnen kiezen en zo de wereld boven Hyrule kunnen ontdekken. Twee jaar geleden werd het spel aangekondigd met een teasertrailer. Volgens de omschrijving op YouTube bevat de nieuwe trailer de eerste gameplaybeelden.

Nintendo geeft aan dat spelers nog 'even moeten wachten' op meer details, maar dat het de planning is om de game in 2022 uit te brengen. Tijdens de E3 van 2019 werd de opvolger van Breath of the Wild aangekondigd. Die Switch-game kwam in 2017 uit.