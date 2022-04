Razer rust Blade 14-laptop uit met Ryzen 9 5900HX en RTX 3080

Razer komt met een nieuwe versie van zijn 14"-laptop uit de Blade-serie en rust deze uit met een Ryzen 9 5900HX van AMD. De gpu van de gaming laptop is een RTX 3080. De adviesprijs van de Razer Blade 14 begint bij 2000 euro.

Razer kondigde de laptop aan tijdens zijn E3-keynote en het nieuwe model is per direct verkrijgbaar. Opvallend is de AMD-processor die we niet eerder in een Razer Blade zagen. De AMD Ryzen 9 5900HX heeft een maximale kloksnelheid tot 4,6GHz.

Het 14"-scherm heeft een verversingssnelheid van 165Hz en in de rand aan de bovenkant van het scherm zit een 720p webcam. Ook ondersteunt de laptop AMD FreeSync. Verder heeft de gaming laptop de bekende Chroma rgb-toetsenbordverlichting en een accuduur van 12 uur.

De Razer Blade 14 heeft een aluminium behuizing en is 1,67 cm dik. Om de dunne laptop te koelen wordt gebruikt gemaakt van een vaporchamber-technologie. De vacuüm kamer gebruikt verdampte vloeistof om warmte af te voeren. Daarnaast is de laptop ook uitgerust met twee ventilatoren om de gpu en cpu koel te houden.

Aan de zijkanten bevinden zich twee USB Gen 3.2 type-C-aansluitingen. Hiermee kan de laptop ook worden opgeladen. Verder zijn er ook twee type-A-poorten aanwezig en heeft de laptop een HDMI 2.1-aansluiting en een 3,5mm-jack.