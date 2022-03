Razer kondigt Opus X-koptelefoon aan voor 110 euro

Razer kondigt de over-ear-koptelefoon Opus X aan. Deze hoofdtelefoon kost 110 euro en is voorzien van active noisecancellation en een low latency gamingmodus. Volgens de fabrikant gaat de Opus X tot veertig uur mee op een acculading.

De over-ear-koptelefoon beschikt over een gamingmodus waarbij de latency via de bluetoothverbinding 60 milliseconden bedraagt. Net als de Opus-koptelefoon van Razer beschikt de Opus X over ingebouwde microfoons die active noisecancellation mogelijk maken en een Quick Attention-modus die het omgevingsgeluid versterkt. Via de Opus Mobile-app kunnen gebruikers equalizerpresets wijzigen. In tegenstelling tot de Opus heeft de Opus X geen sensor waardoor muziek automatisch stopgezet wordt als de koptelefoon van het hoofd wordt gehaald.

De Opus X gaat 40 uur mee op een acculading als de active noisecancellation is uitgeschakeld en dertig uur wanneer die is ingeschakeld. De koptelefoon komt in drie kleuren: wit, roze en groen. De koptelefoon heeft twee 40mm-drivers, beschikt over Bluetooth 5.0, een usb-c-aansluiting maar geen 3,5mm-aansluiting. Razer rekent 110 euro aan voor de Opus X.