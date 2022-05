Razers draadloze Orochi V2-muis gaat 950 uur mee via bluetooth-verbinding

Razer brengt een nieuwe versie van zijn in 2012 uitgebrachte Orochi-muis op de markt. De nieuwe Orochi V2 heeft een opgegeven batterijduur van 950 uur als de muis wordt verbonden via Bluetooth Low Energy. Dat is in combinatie met de bijgeleverde, enkele AA-lithiumbatterij.

Volgens Razer houdt de Orochi V2 het minder lang vol als de kleine, meegeleverde, in de muis op te bergen dongel wordt gebruikt voor de HyperSpeed Wireless-verbinding op 2,4GHz. In dat geval bedraagt de opgegeven gebruiksduur 425 uur. Deze Hyperspeed Wireless-technologie leidt volgens Razer tot een zeer lage latency.

De fabrikant presenteert de Orochi V2 verder als een muis die heel licht is. Het gewicht zonder batterijen bedraagt volgens Razer minder dan 60 gram. Dat verandert afhankelijk van wat voor batterij wordt geplaatst. De nieuwe muis biedt plaats aan een enkele AA-batterij, maar heeft ook ruimte voor een enkele AAA-batterij. Met het laatstgenoemde type batterij houdt de Orochi V2 het minder lang vol, maar is het wel mogelijk het gewicht te beperken tot 70 gram, schrijft Windows Central in een review. Met een AA-batterij is het gewicht 74 gram.

De muis bevat een sensor met een resolutie van 18.000dpi, waarbij de gevoeligheid standaard is ingesteld om direct in te kunnen stellen op 400, 800, 1600, 3200 of 6400dpi. De twee mechanische switches zouden het 60 miljoen clicks moeten volhouden. In totaal zijn er zes onafhankelijk van elkaar te programmeren knoppen aanwezig.

De Orochi V2 is volgens de fabrikant 'optimaal te gebruiken' ongeacht de greepvoorkeur van de gebruiker, waarbij gedoeld wordt op een klauwgreep, palmgreep en een topgreep. Bij de laatstgenoemde term raken alleen de vingertoppen de muis. Razers nieuws draadloze muis meet 108x60x38mm en is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 80 euro.