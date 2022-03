Razer komt met muis, mat en toetsenbord voor zakelijke markt

Razer breidt zijn Productivity Suite uit met een draadloze muis, een draadloos toetsenbord en een muismat. De muis, toetsenbord en mat zijn vanaf 20 augustus te koop, voor respectievelijk 110, 150 en 12 euro.

Razer breidt de Productivity Suite uit met de Pro Click, de Pro Type en Pro Glide, zoals de nieuwe draadloze muis, draadloos toetsenbord en muismat gedoopt zijn. De Pro Click is een draadloze muis waarvan Razer de vorm heeft ontworpen in samenwerking met Humanscale, een ontwerpbureau dat gespecialiseerd is in ergonomie. Daar is een muis uit voortgekomen die de hand onder een hoek van 30 graden plaatst, wat volgens Humanscale de ideale positie is. Dat zou blessures moeten voorkomen. De muis heeft acht programmeerbare knoppen en een ingebouwde accu die het vierhonderd uur vol zou moeten houden. De muis kan via bluetooth met vier apparaten tegelijk verbonden zijn. De Pro Click gaat 110 euro kosten.

Net als de Pro Click is het Pro Type-toetsenbord uitgevoerd in wit met grijze accenten. Het mechanische toetsenbord is uitgerust met Razers eigen Orange-toetsen die stiller zouden moeten zijn dan de gebruikelijke mechanische toetsen. De toetsen zijn verder voorzien van een coating die typen minder vermoeiend zou moeten maken. De toetsen zijn voorzien van witte achtergrondverlichting en zijn allemaal naar believen te programmeren. Ook de Pro Type kan via bluetooth met vier apparaten tegelijk verbonden zijn. Het toetsenbord gaat 150 euro kosten.

Tot slot brengt Razer de Pro Glide-muismat op de markt die voorzien is van een lichtgrijs stoffen oppervlak. De mat is 360 bij 275 mm groot en 3 mm dik. De Pro Glide gaat 12 euro kosten. Muis, toetsenbord en mat zijn vanaf 20 augustus online te koop bij Razer en liggen vanaf 27 augustus in de winkel. Razer gaat met de nieuwe Productivity Suite de concurrentie aan met Logitech, dat een jaar geleden een nieuwe muis en nieuw toetsenbord in de MX-serie uitbracht, die ook gericht is op de zakelijke markt.