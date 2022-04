Razer brengt Switch-achtige Kishi-gamecontroller naar iPhones voor 110 euro

Razer heeft zijn Kishi-gamecontroller voor smartphones uitgebracht voor iPhones. Voorheen was deze controller alleen beschikbaar voor Android-telefoons. De iPhone-variant wordt aangesloten via een Lightning-connector en kost 110 euro.

De iPhone-variant van de Razer Kishi werkt volgens de fabrikant met alle iPhone 11- en iPhone X-modellen, en alle Plus-varianten van oudere iPhone-series. De apparaten moeten iOS 9 of hoger draaien. De controller is volgens Razer volledig compatibel met Apple Arcade. Verder is de Razer Kishi voor iPhones identiek aan de Android-variant. De controller is nog steeds uitschuifbaar, zodat de smartphone in het midden kan worden bevestigd. Ook de knoppenindeling is hetzelfde.

Razer toonde de Kishi voor Android- en iPhone-smartphones voor het eerst tijdens de CES in januari en in juni kwam het Android-model beschikbaar. De iPhone-variant is vanaf nu beschikbaar via Razer en de Apple Online Store en kost 110 euro. De huidige Razer Kishi voor Android-smartphones kost 90 euro. Vanaf 22 september komt de gamecontroller ook beschikbaar bij 'een aantal' fysieke winkels van Apple.