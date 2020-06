Razer brengt Switch-achtige Android-gamecontroller uit voor 90 euro

Razer heeft zijn Kishi-controller voor Android uitgebracht. De Switch-achtige controller is uitschuifbaar, zodat in het midden een smartphone is te bevestigen via usb-c. De Android-versie kost 90 euro. Later komt er ook een iOS-variant.

De Razer Kishi is volgens de fabrikant geschikt voor veel smartphones. Op de lijst van officieel ondersteunde toestellen staan de Razer Phones, de Google Pixel 2 en nieuwer en Samsungs Galaxy S8- en Note-modellen en nieuwer, met uitzondering van de S20 Ultra. Ook andere telefoons passen in het accessoire, mits ze niet groter zijn dan 78,1x163,7x8,8mm. Verder moet er minimaal Android 8 op het toestel draaien en de usb-c-poort moet in het midden zitten aan de onderkant.

Razer presenteerde de Kishi-controller begin dit jaar op de CES, nu is het bedrijf begonnen met de verkoop. De Android-versie staat op de Razer-website voor 90 euro. Er komt ook een variant voor iOS, maar wanneer die verschijnt en wat die kost, is nog niet bekendgemaakt. De Kishi is Razers tweede Switch-achtige controller. Eerder maakte het bedrijf de Junglecat, maar die was met veel minder telefoons compatibel.