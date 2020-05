Nintendo 3DS-emulator Citra verschijnt voor Android

De makers van Nintendo 3DS-emulator Citra hebben een Android-versie uitgebracht. De emulator werkt op 64bit-apparaten met Android 8.0 of nieuwer. Ook moet er ondersteuning voor OpenGL ES 3.2 of hoger zijn.

Citra bestaat al jaren voor pc's en er verschenen al deels werkende onofficiële ports voor Android, maar de ontwikkelaars hebben nu zelf een versie in de Google Play Store gezet. Volgens de makers is de Early Access-versie van de emulator compatibel met honderden Nintendo 3DS-games.

Ook de Android-versie van Citra heeft opties zoals resolution scaling en texture filtering om de beeldkwaliteit van games te verhogen. Dat werkt volgens de makers het beste op high-end smartphones. Citra ondersteunt op Android 3DS-features zoals de camera, microfoon en bewegingscontrole.

Het is mogelijk om te spelen met virtuele knoppen die weergegeven worden op het scherm, maar er is ook ondersteuning voor externe controllers. Citra is gratis te downloaden. Ook is er een Premium-versie met cosmetische extra's zoals een donkere modus. De broncode van de Citra-app is in te zien op GitHub.