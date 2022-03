Ontwikkelaar brengt 're-imaginings' van Zelda CD-i-games naar Windows en Linux

Een ontwikkelaar heeft als oefening in GameMaker 're-imaginings' gemaakt van Zelda: The Wand of Gamelon en Link: The Faces of Evil. De games kwamen oorspronkelijk uit voor de Philips CD-i en worden gezien als 'non-canon' en 'niet heel goed'.

Desalniettemin ging Dopply met de originele assets aan de slag om zijn versies uit te brengen voor Windows en Linux. Hij tracht getrouw te blijven aan de originele ervaring van de games, maar heeft ook wat toevoegingen gedaan: "widescreen-modus, remastered-modus voor minder frustrerende gameplay, ondertiteling, geretoucheerde sprites, unlockables en meer. Het zijn geen één-op-één-remakes, maar ik denk dat ze de 'geest' van de games bevatten.

Dopply zegt vier jaar lang gewerkt te hebben aan de game en de assets zijn uit de games geripped door de gaminggemeenschap. De ontwikkelaar geeft de broncode liever niet vrij, gaat waarschijnlijk niet werken aan een macOS-port, en stelt dat de derde Zelda-game voor de CD-i, Zelda's Adventure, 'absoluut verschrikkelijk is met geen enkel plusplunt'. Het is dus niet te verwachten dat hij die gaat uitbrengen.

Nintendo is normaal gesproken erg streng als het om gebruik van zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal gaat. Het is dus ook niet uit te sluiten dat het Japanse bedrijf met een cease & desist-bevel komt, ongeacht hoe getrouw deze versies blijven aan het origineel, het feit dat hij er geen geld aan verdient en dat Nintendo deze games waarschijnlijk zelf niet meer opnieuw gaat uitbrengen.