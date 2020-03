Unieke 'Nintendo Play Station' is geveild voor 360.000 dollar

Op vrijdag 6 maart is de veiling voor de 'Nintendo Play Station', vermoedelijk het laatste exemplaar uit een tijd waarin Sony en Nintendo ooit samenwerkten, onder de hamer gegaan voor 300.000 dollar.

Het gaat om een apparaat dat Sony en Nintendo samen ontwikkelde en dat zowel cd-roms als Super Nintendo-cartridges moest kunnen lezen. Inclusief de zogenaamde buyer's premium komt het bedrag voor de console uit op 360.000 dollar, omgerekend zo'n 319.000 euro. Oculus-oprichter Palmer Luckey had zich in de strijd gegooid om het stukje videogamegeschiedenis te bemachtigen, maar zijn maximumbod van 280.000 dollar was niet genoeg. De winnaar is volgens CNN Business Greg McLemore, een verzamelaar die zijn geld verdiende tijdens de dot-com-boom en oprichter is van Pets.com en Toys.com.

De Nintendo Play Station werkt slechts deels. Super Nintendo-cartridges werken wel, maar het cd-rom-gedeelte grotendeels niet. Met een speciale cartridge kan de cd-drive wel draaien, maar PlayStation-games lust hij niet. Er is echter ook een emulator van de Nintendo Play Station, voor het cd-gedeelte, en een game die daarvoor gemaakt is, wist de bekende ingenieur Ben Heck wel werkend te krijgen.

De eigenaar was Terry Diebold, die het apparaat in handen kreeg via een veiling toen het bedrijf waar hij werkte failliet ging, in 2009. De ceo van dat bedrijf, Advanta Corporation, was Olaf Olafsson en hij was in het verleden de ceo van Sony Computer Entertainment, op het moment dat Sony en Nintendo het prototype maakten. Diebold vertelde Kotaku dat hij ooit een bod van 1,2 miljoen dollar voor de console weigerde.