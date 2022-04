Ongeopende Super Mario 64-cartridge levert 1,56 miljoen dollar op bij veiling

Een ongeopende Nintendo 64-cartridge van Super Mario 64 heeft een recordbedrag van 1,56 miljoen dollar opgeleverd. Dat is omgerekend ruim 1,3 miljoen euro. Het vorige record stond op 870.000 dollar voor een The Legend of Zelda-cartridge voor de NES.

De klassieke 3d-platformer uit 1996 werd dit weekend geveild bij Heritage Auctions met een startprijs van 100.000 dollar. Het betreft een cartridge die werd uitgebracht voor de Amerikaanse markt en op zichzelf niet bijzonder zeldzaam is. De staat van het spel werd echter beoordeeld met een 9,8 A++ op de Wata-schaal, waarmee de game zo goed als nieuw is. Dat is ongebruikelijk voor een game van een kwart eeuw oud. Heritage Auctions schrijft dat deze cartridge een van de weinige bekende Mario 64-cartridges is die zich in die staat bevindt.

Het vorige veilingrecord betrof 870.000 dollar, dat werd neergeteld voor een ongeopende NES-cartridge van de originele The Legend of Zelda-game. Dat record werd slechts enkele dagen geleden gevestigd. Die game werd voor dat bedrag geveild omdat het een zeldzame druk van de gameverpakking betrof, en omdat de game zich ook in relatief goede staat bevond met een Wata-score van 9,0 A.

Tot enkele maanden geleden stond het record voor de duurste videogame op 660.000 dollar. Dat bedrag werd in april opgehaald met een ongeopende cartridge van de originele Super Mario Bros-game voor de NES. Ongeveer een jaar geleden werd eenzelfde game nog geveild voor 114.000 dollar.

Super Mario 64 verscheen in 1996 voor de Nintendo 64 en werd lovend ontvangen door recensenten. Sindsdien is de game opnieuw uitgegeven voor de Nintendo DS en verscheen de game vorig jaar voor de Nintendo Switch in een Super Mario 3D All-Stars-collectie, waarin ook Super Mario Sunshine en de eerste Super Mario Galaxy zitten.

Bron: Heritage Auctions