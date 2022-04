Modder maakt draagbaar Cyberdeck geïnspireerd op cyberpunkgenre

Een kunstenaar die zichzelf RA noemt, heeft met de Кибердек RA01 een zogenaamd Cyberdeck gemaakt. Dat is een draagbare computer geïnspireerd op het cyberpunk-scifi-genre. Het apparaat heeft een breedbeeldscherm en draait op een Raspberry Pi 4.

De Кибердек RA01 draait op een Raspberry Pi 4 en heeft een 8,8"-scherm met een resolutie van 1920x480 pixels. Het geheel zit in een aangepaste behuizing van een Commodore C64C en is voorzien van een accu en een 40%-toetsenbord. Een joystick van een Sony PlayStation Portable gecombineerd met een Arduino-microcontroller zorgt voor de muisinput.

Cyberdecks worden in het cyberpunkgenre gebruikt door zogenaamde deckers om de cyberspace binnen te dringen, om vervolgens bijvoorbeeld fysiek in te breken of vijandige robots uit te schakelen. RA maakte zo'n draagbare computer die duidelijk is geïnspireerd op dit genre. Op een blog staat een uitgebreide omschrijving van het project.

RA is niet de eerste knutselaar die een Cyberdeck in elkaar zet. De artiest verwijst zelf ook naar de website cyberdeck.cafe, waar fans van het genre hun creaties laten zien.