YouTuber gebruikt Commodore 64 voor Bitcoin-mining

Een YouTube-gebruiker genaamd 8-Bit Show And Tell heeft zijn Commodore 64 gebruikt om Bitcoin te minen. De modder gebruikt hiervoor de open-source C64 Bitcoin Miner-software, die is gepubliceerd door GitHub-gebruiker YTM/Elysium.

YTM/Elysium heeft de C64 Bitcoin Miner recentelijk gepubliceerd op GitHub. De gebruiker heeft daar ook een aangepaste versie van de ntgbtminer uitgebracht die werkt op de Commodore 64, die is gebaseerd op de Game Boy-build van Stacksmashing. Daarmee kunnen gebruikers daadwerkelijke Bitcoin-blocks proberen op te lossen op hun Commodore 64. De software is deze week getest door YouTube-gebruiker 8-Bit Show And Tell, waarin hij onder andere de prestaties van de console uit 1982 bespreekt.

De Commodore 64 beschikt over een MOS Technology 6510-processor, die draait op een kloksnelheid van ongeveer 1,02MHz. De console heeft daarnaast 64KB aan werkgeheugen en een 20KB-rom. Deze hardware is goed voor een hashrate van ongeveer 0,3 hashes per seconde. Ter illustratie: huidige asic 's, die specifiek zijn ontworpen voor Bitcoin-mining, halen 100 terahashes per seconde. Zelfs de Nintendo Game Boy haalt een hashrate van 0,8h/s.

YouTube-gebruiker 8-Bit Show And Tell meldt echter dat de code voor C64 Bitcoin Miner is geschreven in C. De Commodore 64 zou tot tien keer beter kunnen presteren wanneer de miningsoftware geschreven zou worden native machine language voor de C64. De Commodore 64 kan daarnaast geüpgraded worden met een SuperCPU-accelerator, die draait op een kloksnelheid van 20MHz. Deze add-in zou de miningprestaties tot twintig keer ophogen.