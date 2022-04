Modder gebruikt Nintendo Game Boy voor Bitcoin-mining

Een YouTube-gebruiker genaamd stacksmashing heeft zijn Nintendo Game Boy aangepast om Bitcoins te minen. De modder gebruikt hiervoor onder andere een Raspberry Pi Pico en een Link-kabel. Hierbij wordt een hashrate van ongeveer 0,8 hashes per seconde behaald.

Stacksmashing legt zijn project uit in een YouTube-video. De modder gebruikt een aparte USB-cartridge waarop de benodigde rom's staan geïnstalleerd. Stacksmashing gebruikt verder een aangepaste Game Boy Link-kabel om de handheld op een bread-board aan te sluiten. Een Raspberry Pi Pico wordt gebruikt als connector tussen de Game Boy en een host-computer. Om de Link-kabel en Raspberry Pi met elkaar te laten werken, gebruikt stacksmashing een logic shifter om de spanning van 5V om te zetten naar 3,3V.

Stacksmashing legt ook de werking uit. De aangesloten computer stuurt instructies naar de handheld, waarna de Game Boy begint met minen. De resultaten worden uiteindelijk teruggestuurd naar de pc. Voor het proces wordt onder andere aangepaste miningsoftware, Raspberry Pi Pico-firmware en Game Boy-code gebruikt.

De modder laat weten dat de Sharp LR35902-processor in de Game Boy, die draait op een kloksnelheid van 4,19MHz, een hashrate van ongeveer 0,8 hashes per seconde haalt. Ter illustratie: huidige asic 's, die specifiek zijn ontworpen voor Bitcoin-mining, halen 100 terahashes per seconde. Daarmee is de Game Boy ongeveer 125 biljoen keer langzamer dan moderne miningapparaten. Stacksmashing wist wel een eigen block op te zetten met lage moeilijkheidsgraad, die succesvol door de Game Boy werd opgelost.

Hoewel minen op de Game Boy dus niet winstgevend is, heeft stacksmashing de gebruikte code, miningsoftware en Raspberry Pi Pico-firmware openbaar gemaakt op GitHub. Hiermee kunnen eigenaren van de klassieke handheld het project namaken, mits ze de benodigde extra hardware bezitten.