Microsoft gaat minikoelkast met ontwerp van Xbox Series X produceren

Microsoft gaat Xbox Series X-minikoelkasten maken. Dat doet het om te vieren dat het een populariteitswedstrijd heeft gewonnen die georganiseerd werd door Twitters marketingafdeling. Xbox Games Marketing-hoofd Aaron Greenberg verzekert lezers dat het geen 1-aprilgrap is.

Twitter organiseerde via peilingen een populariteitswedstrijd tussen verschillende merken die op het platform actief zijn. Onder de deelnemers zaten Skittles, Gatorade, Oreo, Airbnb, Spotify, MTV en meer. In de laatste ronde moesten Xbox en Skittles het tegen elkaar opnemen en die race ging tot op het laatste moment behoorlijk gelijk op. Greenberg gooide daarom de belofte in de strijd dat de Xbox-minikoelkasten daadwerkelijk gemaakt zouden worden als het merk zou winnen. Dat deed het met 50,5 procent van de 340.000 stemmen.

Microsoft grapt al langer over de Xbox Series X-koelkast. Toen de Xbox Series X en S aanvankelijk onthuld werden, werd nog wel eens als grap geroepen dat de X-variant op een koelkast lijkt. Microsoft ging daarin mee door gamers te verzekeren dat de console aanzienlijk kleiner zal zijn dan een koelkast en kwam ook met een side-by-side-vergelijking. Daarna ging het nog een stap verder: het maakte een echte koelkast op vol formaat met het ontwerp van de Xbox Series X. Daarvan kwamen twee exemplaren van de band rollen; eentje ging naar Xbox-liefhebber Snoop Dogg en de andere werd verloot.

Hoe groot deze minikoelkast dan zal worden, is niet bekend, noch hoeveel er van de band zullen rollen, waar deze te koop zullen zijn en wat ze gaan kosten. Wel is bekend dat ze dit jaar in productie moeten gaan.