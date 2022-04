Microsoft gaat Xbox Series X-minikoelkast verkopen voor 99 euro

Microsoft gaat de Xbox Series X-minikoelkast voor 99 euro verkopen en het zwarte stuk witgoed komt ook in Europa uit. Microsoft beloofde de koelkast te gaan produceren als gebruikers stemden op het Xbox-merk in een populariteitswedstrijd op Twitter.

De minikoelkast zal afmetingen hebben van 462 bij 232 bij 232 millimeter, waardoor het volume uitkomt op iets meer dan anderhalf maal een Xbox Series X en de console erin past. Hij wordt uitgerust met een 5v-usb-poort om een apparaat op te laden en het apparaat heeft daarnaast twee plankjes aan de binnenkant en twee trays in de deur, die allemaal verwijderbaar zijn. Microsoft zegt zelf dat er tien blikjes in passen, maar de Amerikaanse en Britse verkooppunten spreken van 12 blikjes. De koeling gaat niet via een compressor, maar gebeurt thermoelektrisch. Tot slot is er naast ac ook een dc-adapter aanwezig voor onderweg.

Beschikbaarheid in Europa betekent in dit geval ook dat Nederland daadwerkelijk de koelkast kan kopen; het land wordt specifiek genoemd in de bekendmaking. België wordt echter niet genoemd, maar 'regionale beschikbaarheid wordt in de loop van 2022 uitgebreid'. Verkoop in Nederland gaat vermoedelijk via Toynk op Amazon.nl, want de andere genoemde verkooppunten, GameStop en Micromania, hebben geen locaties in of sites voor Nederland. De koelkast is nog niet te vinden op Amazon. Pre-orders beginnen op 19 oktober en in december van dit jaar moeten de eerste exemplaren geleverd worden.

Twitter organiseerde in april van dit jaar via peilingen een populariteitswedstrijd tussen verschillende merken die op het platform actief zijn. Onder de deelnemers zaten Skittles, Gatorade, Oreo, Airbnb, Spotify, MTV en meer. In de laatste ronde moesten Xbox en Skittles het tegen elkaar opnemen en die race ging tot op het laatste moment behoorlijk gelijk op. Xbox Games Marketing-hoofd Aaron Greenberg gooide daarom de belofte in de strijd dat de Xbox-minikoelkasten gemaakt zouden worden als het merk zou winnen. Dat deed het met 50,5 procent van de 340.000 stemmen. De minikoelkast is een langer lopende grap; sommigen vinden de console op zo'n apparaat lijken.