Xbox Cloud Gaming krijgt FPS Boost-ondersteuning voor hogere framerates

Microsoft brengt zijn FPS Boost-functie naar 33 games op de Xbox Cloud Gaming-streamingdienst. Tegelijkertijd maakt het bedrijf 76 nieuwe Xbox- en Xbox 360-games backwards compatible met de Xbox One en Xbox Series X en S.

Microsoft kondigt de FPS Boost-toevoegingen aan tijdens zijn Xbox Anniversary Celebration-livestream ter ere van de twintigste verjaardag van Xbox. Aanvankelijk krijgen 33 games op de Xbox Cloud Gaming-dienst ondersteuning voor FPS Boost. Daaronder vallen bijvoorbeeld Battlefield 4, Fallout: New Vegas, Titanfall 2, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Fallout 4 en Dragon Age: Origins, schrijft The Verge.

FPS Boost werd op maandag ook beschikbaar gemaakt verschillende backwards compatible-games die niet beschikbaar zijn via Xbox Cloud Gaming. Daaronder valt bijvoorbeeld de originele Assassin's Creed en Alan Wake. Een volledige lijst met FPS Boost-games is te vinden op de website van Microsoft.

De FPS Boost-functie werd in februari geïntroduceerd en laat backwards compatible-games op een hogere framerate draaien op de Xbox Series X en S. Die functie draait op Direct3D-niveau, waardoor er geen gamecode moet worden aangepast om de hogere framerate te bereiken. De Xbox Cloud Gaming-servers draaien sinds eerder dit jaar op Xbox Series X-hardware, dus de ondersteuning voor FPS Boost komt niet als een complete verrassing.

76 nieuwe backwards compatible-games speelbaar op Xbox One en Series X/S

Verder heeft de techgigant op maandag 76 nieuwe Xbox- en Xbox 360-games backwards compatible gemaakt met de Xbox One en Xbox Series X en S. Het bedrijf maakt onder andere Skate 2, de volledige Max Payne-serie, Ridge Racer 6 en Star Wars Jedi Knight II speelbaar op deze moderne consoles. De 76 nieuwe titels krijgen allemaal ondersteuning voor Auto HDR op de Xbox Series-consoles.

Microsoft meldt dat dit de laatste games zijn die backwards compatible worden gemaakt. Xbox-medewerkers Peggy Lo spreekt in de aankondiging over de 'laatste toevoeging van ruim 70 titels' aan het backwards compatibility-programma. "Hoewel we ons blijven concentreren op het bewaren en verbeteren van spellen, hebben we de grens bereikt van onze mogelijkheden om nieuwe spellen uit het verleden in de catalogus op te nemen, als gevolg van licenties, wettelijke en technische beperkingen."