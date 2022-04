Microsoft maakt Dolby Vision beschikbaar voor games op Xbox Series X en S

Microsoft maakt gamen in Dolby Vision vanaf dinsdag mogelijk voor bezitters van de Xbox Series X en S en compatibele tv's. Volgens Microsoft zijn er zo'n honderd games al geoptimaliseerd en zullen er veel volgen.

Meer dan honderd 'next-gentitels' zijn nu of binnenkort beschikbaar in Dolby Vision, schrijft Microsoft. Tot nu toe gebruiken hdr-games de HDR10-standaard. Een voordeel van Dolby Vision is de ondersteuning voor dynamische metadata, wat een overtuigender hdr-effect zou kunnen opleveren. Games moeten geoptimaliseerd worden om dat volledig te benutten. Ontwikkelaars kunnen dat in de game zelf doen, of via de Xbox-sdk's.

Duizenden games die nu HDR10 of Auto HDR gebruiken, profiteren volgens Microsoft ook van de ondersteuning voor Dolby Vision. Microsoft zegt samengewerkt te hebben met Dolby om visuele verbeteringen door te voeren bij games als die nog de oudere hdr-standaarden gebruiken. Dat gaat om automatische verbeteringen en niet om daadwerkelijk aanpassingen aan games.

Niet op alle tv's werkt Dolby Vision in de 120Hz-modus, Microsoft en Dolby zeggen samen te werken met tv-fabrikanten om dat via firmware-updates mogelijk maken. LG bracht daarvoor al firmware-updates uit voor zijn oled-tv's uit 2020 en 2021.

Dolby Vision is voorlopig alleen op Xbox Series-consoles beschikbaar voor gaming. Of de hdr-standaard ook naar de PlayStation 5-games komt, is nog niet bekend. Een eerder bericht over twee jaar exclusiviteit voor Xbox-consoles werd door Microsoft teruggetrokken. Dat zou gebaseerd zijn op een fout. Microsoft benadrukt wel dat de Xbox de eerste console is waarbij Dolby Vision voor games is te gebruiken.