Xbox Series X-testgroep kan games spelen met Dolby Vision

Microsoft is begonnen met het testen van Dolby Vision-weergave bij games op de Xbox Series X-console. Het spelen van games met deze hdr-standaard is vooralsnog enkel mogelijk bij een kleine groep testers uit de Alpha Ring.

Onder meer de Duitse website Xbox Dynasty meldt op basis van ervaringen van gebruikers en eigen bevindingen dat Dolby Vision werkt tijdens het spelen van Sniper Elite 4, Marvel's Avengers, Borderlands 3 en Wreckfest. Op Twitter zegt een gebruiker dat het ook werkt bij Halo: The Master Chief Collection.

Meerdere gebruikers en ook hdr-expert Adam Fairclough melden dat Dolby Vision werkt bij alle games. Het gaat dan om games die al in HDR10 beschikbaar zijn, en sdr-games die via de Auto HDR-functie van de Xbox Series X alsnog van high dynamic range worden voorzien.

Het lijkt daarmee vooralsnog te gaan om een test waarbij Dolby Labs, het bedrijf achter de Dolby Vision-standaard, niet een of een paar specifieke games heeft voorzien van een Dolby Vision-implementatie. De huidige implementatie van de standaard lijkt tijdens de test door de console te worden toegepast.

Fairclough meldt dat de functie alleen beschikbaar is bij 60Hz en dat statische tonemapping wordt toegepast. In zijn ogen is er geen zichtbare vooruitgang ten opzichte van wat eerder al mogelijk was, waarmee hij aangeeft dat het tijdens deze test waarschijnlijk geen toegevoegde waarde heeft ten opzichte van het reguliere HDR10.

Microsoft heeft bevestigd dat er momenteel een test gaande is, maar het is nog onduidelijk wanneer Dolby Vision beschikbaar komt voor een grotere groep gebruikers. Het was al bekend dat er dit jaar ondersteuning voor Dolby Vision zou komen.