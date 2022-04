OnePlus-smartphones krijgen OPPO's ColorOS in China

OnePlus voorziet zijn smartphones voor de Chinese markt vanaf de OnePlus 9 van ColorOS. Dat is het op Android gebaseerde besturingssysteem van zusterbedrijf OPPO. Toestellen voor onder andere de Europese markt, blijven OxygenOS gebruiken.

OnePlus zegt de overstap naar ColorOS te maken na geluisterd te hebben naar feedback van Chinese gebruikers. De Chinese varianten van de OnePlus 9 krijgen een versie van ColorOS die is aangepast voor OnePlus. Ook toekomstige opvolgers zullen in China ColorOS krijgen.

OnePlus benadrukt dat het buiten China OxyenOS blijft gebruiken en zegt toegewijd te zijn aan dat besturingssysteem en dat te blijven ontwikkelen. Ten opzichte van ColorOS is OxygenOS een meer minimalistische versie van Android, die OnePlus al jaren op zijn smartphones gebruikt. Chinese OnePlus-telefoons waren in de afgelopen jaren voorzien van HydrogenOS. Dat was is in feite OxygenOS, maar dan met een andere skin.

ColorOS, de Android-variant die nieuwe OnePlus-smartphones krijgen, is gemaakt door OPPO. Net als OnePlus valt deze Chinese smartphonefabrikant onder moederbedrijf BBK Electronics. De verschillende merken opereren grotendeels als zelfstandige bedrijven, maar delen toeleveranciers en technieken.

Ook Vivo, realme en iQOO zijn merken van BBK Electronics. De merken gebruiken allemaal een eigen Android-versie. Realme gebruikte aanvankelijk ook ColorOS, maar is inmiddels overgestapt op zijn eigen Realme UI.