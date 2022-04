Officiële renders tonen volledig ontwerp van OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro

Er zijn officiële renders verschenen van de komende OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro. Alle modellen krijgen een cameraset-up die in samenwerking met Hasselblad is gemaakt. OnePlus brengt de smartphones vanaf 23 maart uit.

De renders zijn gepubliceerd door WinFuture, een Duitse techsite die vaker afbeeldingen en specificaties van komende producten online zet. De techsite toont onder andere het volledige ontwerp van de OnePlus 9 Pro, die wordt voorzien van een camera-eiland met vier sensoren. OnePlus deelde eerder al details over de camera-set-up van zijn komende OnePlus 9-serie. Verder krijgt de Pro-variant een 6,7"-scherm met gebogen randen. De telefoon komt in ieder geval beschikbaar in drie verschillende matte kleuren, waaronder een zwart model met sandstone-achtig uiterlijk, zo meldt WinFuture.

Renders van de OnePlus 9 Pro. Afbeeldingen via WinFuture

De reguliere OnePlus 9 krijgt een iets kleiner ontwerp, met een plat 6,5"-scherm. Het toestel beschikt over een camera-eiland met drie sensoren, die eveneens de Hasselblad-merknaam toont. WinFuture claimt dat de reguliere OnePlus 9 mogelijk een plastic frame rondom de behuizing krijgt, hoewel dit nog niet zeker is. De website baseert dit op het gebrek aan antenneranden. De OnePlus 9 krijgt een glanzende achterkant en zou beschikbaar komen in drie verschillende kleuren, welteverstaan blauw, zwart en paars. OnePlus kondigt de toestellen op 23 maart officieel aan. De adviesprijzen zijn nog onbekend.

Renders van de OnePlus 9. Afbeeldingen via WinFuture