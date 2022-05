Gerucht: OnePlus 9 Pro ondersteunt draadloos opladen met 45W

De komende OnePlus 9 Pro krijgt mogelijk ondersteuning voor draadloos laden met een vermogen van 45W. Volgens eerdere geruchten kan de reguliere OnePlus 9 draadloos worden opgeladen met maximaal 30W.

De informatie is afkomstig van Max Jambor op Voice, die vaker betrouwbare informatie over onder andere OnePlus-producten publiceert. Jambor stelt verder dat het toestel ook 'omgekeerd' draadloos laden ondersteunt. Daarmee kunnen gebruikers accessoires als draadloze oordoppen of smartwatches opladen met de OnePlus 9 Pro. Jambor stelt dat de laadsnelheid hiermee 'zeer gelimiteerd' is, maar noemt daarbij geen concreet vermogen.

De leaker meldt ook dat de OnePlus 9 ondersteuning krijgt voor draadloos laden, hoewel hij daarover nog geen aanvullende informatie heeft. Volgens eerdere geruchten ondersteunt de reguliere OnePlus 9 draadloos opladen met 30W. De telefoon zou daarnaast een 4500mAh-accu krijgen. Het bedrijf integreerde ondersteuning voor draadloos laden voor het eerst in zijn OnePlus 8 Pro. Dat toestel deed dit eveneens met maximaal 30W en bood daarnaast al ondersteuning voor omgekeerd draadloos laden.

De OnePlus 9-serie komt naar verwachting later dit jaar uit. Het zou gaan om drie verschillende modellen; naast een reguliere OnePlus 9 en een Pro-model, zou het bedrijf ook een 'lite'-variant introduceren. Dat laatste model zou een Snapdragon 865-soc van Qualcomm krijgen.

Afbeeldingen van een vermeende OnePlus 9. Afbeeldingen via 91mobiles