OnePlus toont concepttelefoon met achterkant die van kleur verandert

OnePlus toont zijn 8T Concept-smartphone. Deze telefoon krijgt onder andere bewegingstracking op basis van een mmWave-radar en een achterkant die van kleur verandert. Het gaat om een concepttelefoon, die niet daadwerkelijk op de markt komt.

De OnePlus 8T Concept is qua specificaties grotendeels gelijk aan de reguliere 8T, maar is aan de achterkant voorzien van een golfachtig ontwerppatroon dat van kleur kan veranderen. De fabrikant heeft dit bereikt met een soort folie met een metaaloxide, die onder de glazen achterkant van het toestel zit verwerkt, zo schrijft ook The Verge. Dit folie kan van kleur veranderen wanneer er verschillende spanningen op worden aangebracht.

De achterkant van de 8T Concept biedt ook een mmWave-radar, die in het camera-eiland van de telefoon zit verwerkt. Deze module kan gebruikt worden voor bewegingstracking. De functionaliteit doet enigszins denken aan de soli-radar die in de Pixel 4-smartphone van Google zat. Middels de mmWave-module kunnen gebruikers bijvoorbeeld telefoongesprekken beantwoorden met een handbeweging.

De kleurveranderende achterkant en mmWave-radar bieden ook gezamenlijke functies. Zo kan de achterkant oplichten wanneer een gebruiker wordt gebeld, waarna de gebruiker de oproep kan accepteren of weigeren middels een beweging. Het toestel kan door de mmWave-radar ook ademhalingsbewegingen herkennen, zo toont OnePlus in een video. Vervolgens kan de kleurveranderende achterkant in realtime gesynchroniseerd worden met de ademtocht van een gebruiker. Dit moet volgens OnePlus helpen bij het uitvoeren van ademhalingsoefeningen.

De 8T Concept is niet de eerste concepttelefoon van OnePlus. Het bedrijf toonde tijdens de CES in januari al de OnePlus Concept One. Die telefoon gebruikte elektrochromisch glas om zijn drie cameralenzen te doen 'verdwijnen'. Tweakers publiceerde destijds een preview van de Concept One.