Caiway-klanten melden snelheidsverhoging glasvezel van 600Mbit/s naar 900Mbit/s

Een aantal glasvezelklanten van Caiway meldt een flinke snelheidsverhoging te constateren, zonder dat de provider hier over gecommuniceerd heeft. In januari lijkt het bedrijf meer bekend te maken over de wijzigingen.

Sommige klanten die Alleen Internet van Caiway afnemen, melden afgelopen weekend op Gathering of Tweakers dat ze symmetrische snelheden van 250Mbit/s hebben, terwijl het pakket officieel snelheden van 150Mbit/s biedt. Anderen zagen de snelheden van internet & Televisie Snel van 600Mbit/s naar meer dan 900Mbit/s gaan. In de praktijk zou het om een 1Gbit/s-aanbod kunnen gaan, waarbij zo'n 940Mbit/s als daadwerkelijke snelheid gemeten wordt. Internet & Televisie Slim lijkt van 250Mbit/s naar 450Mbit/s te gaan. Niet iedere klant kan over de hogere snelheden beschikken.

Navraag bij de helpdesk leverde de bevestiging op dat het bedrijf de snelheden gaat wijzigen. Begin januari zou Caiway hier meer over bekend gaan maken. Tegenover Tweakers geeft het bedrijf geen commentaar op vragen over de wijzigingen.

Gebruikers melden ook dat de nieuwsgroepen bij Caiway uitgeschakeld lijken te zijn. De provider biedt nog betaalde toegang tot nieuwsgroepen. Verder zal de provider vanaf 1 januari klanten met een Fox Sports Eredivisie-pakket overzetten naar een ESPN-pakket.

Mogelijk hebben de wijzigingen te maken met een harmonisatie met het aanbod van Delta. Caiway en Delta vallen onder het bedrijf Delta Fiber van investeerder EQT. Delta Fiber heeft ook Cogas Kabel Infra van het Overijsselse Cogas overgenomen voor het aanbieden en aanleggen van glasvezel, zo werd afgelopen weekend bekend.