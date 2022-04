Caiway verhoogt snelheden en prijzen glasvezelpakketten per 1 maart - update

Caiway heeft een snelheidsverhoging voor een deel van zijn glasvezelpakketten aangekondigd. Per 1 maart gaan de snelheden voor de abonnementen Alleen Internet, Internet & TV Voordelig en Internet & TV Slim omhoog. De prijzen stijgen licht.

Caiway heeft klanten ingelicht over de nieuwe snelheden en prijzen voor zijn abonnementen en deze op zijn site op een rij gezet. Klanten met Alleen Internet krijgen vanaf 1 maart 300Mbit/s symmetrisch waar dat nu nog 250Mbit/s is. Internet & TV Voordelig gaat van 100Mbit/s up en down naar 150Mbit/s en Internet & TV Slim krijgt een geadverteerde snelheid van 500Mbit/s in plaats van 400Mbit/s.

De abonnementen met een down- en uploadsnelheid van 1Gbit/s blijven in snelheid ongewijzigd. Dit zijn ook de enige twee pakketten die een fractie goedkoper worden. De glasvezelabonnementen die wel een snelheidsverhoging krijgen, gaan iets in prijs stijgen: 55 eurocent per maand voor Alleen Internet en 95 eurocent per maand voor de Internet & TV-abo's. De uitzondering is het enige pakket via de coaxkabel dat Caiway nog aan blijft bieden. De snelheid daarvan blijft gelijk, terwijl de prijs met 2,50 euro per maand stijgt.

Ook de snelheden van het niet meer leverbare Buitengewoon Slim-abonnement gaan omhoog, van 500 naar 600Mbit/s, De maandprijs gaat hierbij van 65 euro naar 66,24 euro. Dat blijkt uit een mail van Caiway naar klanten. In hoeverre de overige Buitengewoon-abo's wijzigen, is nog niet bekend.

Caiway geeft als reden voor de prijsverhogingen het 'doorlopend verbeteren van producten en het verhogen van de capaciteit van het netwerk'. "Door de forse stijging van het internetverbruik is het belangrijk om ons netwerk continu in de gaten te houden en waar nodig de capaciteit uit te breiden", claimt het bedrijf. Ook verwijst Caiway naar inflatiecorrectie.

Caiway-product Snelheid nu Snelheid per 1 maart Prijs nu Prijs per 1 maart Alleen Internet (glasvezel) 250/250 Mbit/s 300/300 Mbit/s € 43,95 € 44,50 Alleen Internet Giga Snel (glasvezel) 1/1 Gbit/s 1/1 Gbit/s € 64,95 € 64,50 Internet & TV Voordelig (glasvezel) 100/100 Mbit/s 150/150 Mbit/s € 52,00 € 52,95 Internet & TV Slim (glasvezel) 400/400 Mbit/s 500/500 Mbit/s € 64,00 € 64,95 Internet & TV Giga snel (glasvezel) 1/1 Gbit/s 1/1 Gbit/s € 79,00 € 78,95 Coax Alles-In-1 HD Plus (coax) 150/15 Mbit/s 150/15 Mbit/s € 64,95 € 67,45

Huidige snelheden en tarieven op basis van Caiway-voorwaarden, nieuwe snelheden en prijzen op basis van melding wijzigingen Caiway.

Caiway is net als Delta een merknaam van telecomaanbieder Delta Fiber, dat in handen is van het investeringsbedrijf EQT. Beide bedrijven bieden een 1Gbit/s-abonnement over het glasvezelnetwerk aan, maar dat van Delta is met 45 euro per maand in de eerste twaalf maanden goedkoper dan dat van Caiway. Na een jaar betalen klanten dan 50 euro per maand. Ook heeft Delta al een 8Gbit/s-aanbod.

Caiway-product (glasvezel) Snelheid per 1 maart Prijs per 1 maart Delta-product (glasvezel) Snelheid Prijs Internet 150 Mbps 150/150 Mbit/s €42,50 Alleen Internet 300/300 Mbit/s €44,50 Alleen Internet Giga Snel 1/1 Gbit/s €64,50 Internet 1 Gig 1/1 Gbit/s €45 (na 12 maanden: €50) Internet 8 Gig 8/8 Gbit/s €67,50

Update, woensdag 12 januari, 09.45: Toegevoegd dat 1Gbit/s-abo bij Delta na contractduur van 12 maanden 50 euro per maand kost. Met dank aan Jogai.