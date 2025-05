Caiway verhoogt prijzen van deel glasvezelpakketten per 1 maart

Caiway gaat de prijzen van een deel van zijn glasvezelpakketten verhogen. Dat gebeurt per 1 maart. Klanten die de bewuste glasvezelpakketten hebben, krijgen te maken met prijsverhogingen van enkele euro's per maand. Als reden wordt de inflatie aangehaald.

Van de hieronder weergegeven pakketten blijven alleen de prijzen van de budgetpakketten van Alleen Internet en Internet & TV ongewijzigd. Bij de andere pakketten is sprake van prijsverhogingen van ongeveer drie of vier euro. Caiway spreekt over een gemiddelde correctie van zeven procent.

Als reden voor de verhoging zegt de provider dat het te maken heeft met een inflatiecorrectie en dus toegenomen kosten, wat in een prijswijziging resulteert. Ook zegt het bedrijf het belangrijk te vinden dat klanten goed gebruik kunnen blijven maken van zijn producten en diensten en dat het daarom doorlopend bezig is de capaciteit van het netwerk te vergroten, ook omdat het internetgebruik fors zou zijn gestegen.

Daarnaast is er volgens de provider vanaf 1 maart 2023 ook sprake van een snelheidsverhoging van een aantal niet nader benoemde internetpakketten. In december vorig jaar is Caiway naar eigen zeggen al begonnen met het doorvoeren van deze verhogingen in de systemen. Sommige klanten kunnen dus al eerder dan 1 maart een snelheidsverhoging tegemoetzien.