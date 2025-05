Telenet verhoogt prijzen van internetabo's met zes procent vanwege inflatie

De Belgische provider Telenet verhoogt vanaf juni de prijzen van de meeste abonnementen met zes procent. Dat is een inflatiecorrectie, zegt het bedrijf. Niet alle kosten gaan omhoog; entertainmentpakketten en aansluitkosten blijven bijvoorbeeld gelijk.

De provider zegt dat het klanten 'in de komende weken' op de hoogte zal brengen van de prijsstijging. De tarieven van vaste, maandelijkse abonnementskosten stijgen met zes procent. Dat betekent dat het basisinternetabonnement, het Easy-pakket, van 31,41 euro naar 33,29 euro per maand gaat. Telenet zegt alleen dat de stijging 'een gevolg is van de inflatie', maar geeft daar verder geen uitleg over. De prijsstijging gaat op 5 juni in. De nieuwe prijzen staan op Telenets website.

Sommige prijzen blijven wel gelijk. De mobiele BASE-abonnementen, met alleen bellen en sms'en, blijven gelijk. Ook de Essential Five- en Essential Ten-internetabonnementen houden dezelfde prijs. Verder worden entertainmentpakketten zoals Play en Streamz niet duurder en blijven de prijzen voor vaste telefonie gelijk. Ook de kosten voor gebruik buiten de bundel stijgen niet.

In Nederland verhoogden verschillende providers onlangs ook hun prijzen vanwege de inflatie. Ziggo verhoogt de prijzen met 8,5 procent en T-Mobiles prijzen gaan met 8,6 procent omhoog. Beide partijen beroepen zich op een inflatiecorrectie. Dat betekent dat klanten met een jaarcontract dat in ieder geval in Nederland niet mogen opzeggen. Tweakers schreef daar onlangs een achtergrondartikel over.