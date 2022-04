Telenet kondigt prijsverhoging door inflatie aan

Telenet heeft als een prijsverhoging aangekondigd als gevolg van de hoge inflatie. De provider verhoogt de prijzen met 4,7 procent. Daardoor betalen klanten bij veel abonnementen een paar euro per maand meer. Proximus en Orange gingen Telenet al voor met prijsverhogingen.

Een One for 1-abonnement, dat nu 66 euro kost, gaat vanaf 19 juni bijvoorbeeld naar 69,10 euro. Behalve de abonnementen gaat ook de huurprijs per maand voor diverse tv-boxen omhoog. Dat is in veel gevallen met tientallen centen. Telenet heeft de nieuwe prijzen op een aparte pagina online gezet.

De prijsverhoging is nodig door inflatie, zegt de provider. "We passen onze prijzen aan als gevolg van de hoge inflatie die een impact heeft op onder andere de loonkosten en prijzen van energie en technologische apparatuur." Niet alle tarieven gaan omhoog. Onder meer Base-abonnementen en prijzen voor Streamz+ blijven gelijk.

Telenet is de eerste provider in de Benelux die de prijsverhoging dit jaar aankondigt. Veel vaste providers indexeren de prijzen jaarlijks. Het is onbekend hoe hoog de prijsverhogingen bij andere providers uitvallen. In Nederland stegen de prijzen in veel jaren meer dan de inflatie. Hoe dat in België zit, is onbekend.

Update, 7:32: In dit artikel stond eerst dat Telenet de eerste provider is die dit jaar de prijzen verhoogt, maar dat is niet waar. Orange en Proximus deden dat ook al.