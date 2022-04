Apple laat gebruikers gereedschap huren voor zelfreparatieprogramma

Apple laat gebruikers gereedschap huren voor zijn zelfreparatieprogramma. Het verkoopt de onderdelen bovendien niet zelf, zo blijkt uit de informatie die de fabrikant online heeft gezet. Het zelfreparatieprogramma begint deze week.

Het huren van de benodigde gereedschappen en andere toebehoren kost 49 dollar en de reparatiekit moet binnen een week weer terug, zegt Apple. Ook is het mogelijk om reparatiekits te kopen, maar veel consumenten zullen dat vermoedelijk niet willen voor eenmalig gebruik. De onderdelen en gereedschappen kosten hetzelfde als voor reparateurs.

De winkel zal te vinden zijn op een apart domein, omdat een derde partij namens Apple de onderdelen verkoopt. Het gaat volgens de fabrikant wel om originele onderdelen. De site geeft op moment van schrijven een 403-melding, waardoor onduidelijk is wat de prijzen en voorwaarden van de aankoop van onderdelen zijn.

Wel zijn de reparatiehandleidingen online te vinden. Tot nu toe konden alleen reparateurs die raadplegen. Het gaat vooralsnog alleen om reparatiehandleidingen van de iPhone 12- en iPhone 13-telefoons, naast de iPhone SE. Dat beperkt het publiek voor zelfreparaties, omdat veel mensen die die apparaten bezitten nog garantie hebben.

Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over Self Service Repair van Apple. Het zelfreparatieprogramma begint nu in de Verenigde Staten en zal later dit jaar uitbreiden naar meer producten, zoals Macs met eigen Apple-socs. Ook komt het zelfreparatieprogramma later dit jaar uit voor Europa.