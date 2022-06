Niet veel mensen wisten het misschien, maar Pasen en Pinksteren vielen dit jaar op één dag: 17 november. Je zou ook kunnen zeggen: het was de dag dat de hel dichtvroor, want toen kondigde Apple aan dat gebruikers zelf hun iPhone 12 of 13 kunnen gaan repareren, met gereedschap en onderdelen die ze van Apple kunnen kopen. Daar hield de aankondiging op. Details zijn er niet en hoe het er precies uit zal zien en zal werken, is dus nog niet bekend zou je zeggen. Desondanks is er al het nodige te melden. Door de aankondiging uit te pluizen en uit de afbeeldingen die Apple heeft gepubliceerd, kunnen we al wat afleiden over hoe Self Service Repair wellicht gaat functioneren.

Waar het tot enkele decennia geleden volstrekt normaal was om zelf elektronica te repareren en daarvoor reserveonderdelen in te kopen bij de fabrikant, is dat nu niet meer het geval. Dat veroorzaakt meer e-waste dan nodig is en is dus slecht voor deze planeet. Het protest daartegen groeit en Apples aankondiging komt dan ook op een moment dat de Right to Repair-beweging steeds meer momentum krijgt.